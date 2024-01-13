Что известно о пожаре на складе Wildberries в Шушарах 13 января: новости

Фото: МЧС РФ

В Санкт-Петербурге в Шушарах 13 января произошел крупный пожар на складе маркетплейса Wildberries. Что известно, есть ли погибшие и пострадавшие, какие последние новости?

Как и почему горит Wildberries в Шушарах

Около 08:30 по московскому времени СМИ сообщили о пожаре на складе маркетплейса. По данным источников, огонь сначала охватил 5000 квадратов. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. К месту ЧП выдвинулись 83 спасателя и 20 единиц техники.

«За неделю до пожара на первом и втором блоке склада несколько раз срабатывала пожарная сигнализация. Каждый раз срабатывание было ложным. Поэтому, когда она сработала сегодня, сотрудники сначала решили, что это опять ложная тревога. В настоящий момент на месте пожара работает около 100 сотрудников МЧС. Предварительно, в горящем складе находится одежда», — писала Baza.

В 09:00 в Wildberries подтвердили возгорание своего склада в Шушарах под Петербургом, люди эвакуированы.

Фото: МЧС РФ

«Специалисты проверят версию поджога на питерском складе Wildberries. До 50 тысяч квадратов увеличилась площадь пожара. В ходе рейдов полиции и Росгвардии, которые шли на складе последние два дня, за нарушение миграционного законодательства были задержаны пять человек, все они сотрудники компаний-перевозчиков, с которыми сотрудничает ВБ», — отметил SHOT.

Продавцы Wildberries получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре на складе в Шушарах, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы, сообщили в компании.

«Минимум 1000 человек находилось на складе Wildberries в питерских Шушарах, когда начался пожар. Возгорание произошло в момент пересменки ночных и дневных сотрудников. Предварительно, все успели эвакуироваться, информации о пострадавших на данный момент не поступало. Пожару присвоен повышенный, четвертый уровень сложности. Над ликвидацией работают 112 спасателей и 25 единиц техники», — передает SHOT.

В 10:00 МЧС сообщило, что пожару на складе Wildberries в петербургских Шушарах присвоен максимальный, пятый уровень сложности.

«Возгорание на складе Wildberries в Петербурге началось на 7-м этаже склада с одеждой. По предварительным данным, первая сигнализация сработала на складе около 04:20. Около 07:30 работники начали спасаться из здания — многие прыгали с второго и третьего этажей прямо на бетон, потому что у аварийного выхода была сильная толкучка. Один из пострадавших получил сильный ожог ноги. По его словам, есть еще пострадавшие», — пишет Baza.

SHOT передает, что огонь подошел вплотную к стоянке грузовиков дальнобойщиков, расположенной рядом с горящим складом Wildberries в питерских Шушарах.

«Под угрозой около 12 фур. Сейчас ищут их владельцев или водителей, которые на них работают, чтобы отогнать машины на безопасное расстояние, но пока никого найти не могут», — отметил источник

В 10:40 SHOT написал, что кровля и стены обрушились почти по всей площади пожара на складе Wildberries, очевидцы сообщают о постоянном грохоте, огонь охватил уже 75 тысяч кв. м.

«Сотрудники Роспотребнадзора выехали в Шушары для отбора проб воздуха. Небо над Пушкинским районом Питера полностью заволокло густым дымом, пепел летит в окна жителям домов в округе», — добавил источник.

SHOT передает, что жители Пушкинского района Питера закрывают окна, берут животных и уезжают в центр города и на север. Весь юг Петербурга — под невероятным смогом от пожара.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

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