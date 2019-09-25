Один пассажир самолёта Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air обратился к врачам после посадки лайнера в аэропорту Барнаула с горящей стойкой шасси.

Всего на борту находился 331 человек, передаёт РИА Новости представитель перевозчика. Экипаж экстренно эвакуировал всех людей из транспортного средства. В результате ЧП никто не пострадал. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку...