12 человек обратились за помощью врачей в результате посадки самолёта Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула с горящей стойкой шасси.
Медики приняли решение о госпитализации четырёх пассажиров. Травмы остальных врачи оценивают как лёгкие, передаёт «
Министр здравоохранения Алтайского края лично контролирует ситуацию с оказанием помощи и докладывает о происходящем губернатору.
Ранее News.ru писал, что при посадке самолёта произошло возгорание правой стойки шасси. Лайнер смог успешно приземлиться в воздушной гавани. Воздушное судно следовало рейсом из Вьетнама.