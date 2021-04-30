Число погибших на празднике в Израиле возросло до 45 человек

https://static.news.ru/photo/72289f04-a9ad-11eb-925b-96000091f725_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/ТАСС

В результате давки на горе Мерон на севере Израиля в ходе религиозного праздника погибли 45 человек. Об этом сообщили в местном Министерстве здравоохранения, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось о 44 жертвах. По последней информации, в результате давки погибли 45 человек, более 100 пострадали.

Тела жертв катастрофы переданы в Институт судебной медицины, — сообщили в ведомстве.

Израильская полиция перекрыла движение вокруг стадиона, на котором произошла трагедия, и провела эвакуацию посетителей. Армия обороны страны направила военных из спасательной бригады и вертолёты ВВС для оказания помощи.

Давка произошла в ходе празднования Лаг ба-О́мер. Как правило, его отмечают ортодоксальные иудеи, почитатели каббалы. Они собираются в этот день на горе Мирон в Галилее, чтобы почтить память религиозных деятелей прошлого. В этот раз мероприятие закончилось трагедией. На трибунах началась паника, люди стали падать. Кто-то решил, что произошёл теракт. Бегущая толпа сметала и топтала друг друга.