https://static.news.ru/photo/a27e69e0-63b3-11ea-b150-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль, за рулём которого сидел заместитель руководителя миграционного управления МВД Андрей Краюшкин, сбил четырёхлетнего мальчика в Дмитрове. Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу.

Сотрудник ведомства проводил тёщу на вокзале и торопился на дачу, сообщается в Telegram-канале «МК: срочные новости». Он заявил, что не заметил малыша на дороге.

Ребёнок получали травму ноги. Отец дошкольника попытался избить шофёра.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли 17 января под колёсами такси на Киевском шоссе, один сбитый мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Таксист попытался объехать встречный автобус и наехал на водителей и пассажира одной из двух остановившихся на шоссе машин.