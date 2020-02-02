Пожар возник в частном доме в Ярославле. В результате ЧП погибли четыре человека.
В настоящий момент следователи устанавливают их личности,
Инцидент произошёл на улице Посохова в Красноперекопском районе города.
Ранее NEWS.ru сообщал, что подробности инцидента в жилом доме во Владивостоке узнали СМИ. По предварительной информации, взорвалось самодельное устройство.
В результате два человека погибли и один получил ранения. Происшествие случилось в доме на 1-й Поселковой улице. В этот момент в квартире находились трое мужчин, все они были ранее судимыми.
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