https://static.news.ru/photo/ddb49d20-1ba8-11ea-8e1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар возник в частном доме в Ярославле. В результате ЧП погибли четыре человека.

В настоящий момент следователи устанавливают их личности, передаёт 76.ru со ссылкой на региональное СУ СК. Причина возгорания неизвестна, сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку.

Инцидент произошёл на улице Посохова в Красноперекопском районе города.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подробности инцидента в жилом доме во Владивостоке узнали СМИ. По предварительной информации, взорвалось самодельное устройство.

В результате два человека погибли и один получил ранения. Происшествие случилось в доме на 1-й Поселковой улице. В этот момент в квартире находились трое мужчин, все они были ранее судимыми.