Четыре человека погибли при пожаре под Томском

Пожар начался в селе Подгорное Чаинского района Томской области. В результате ЧП погибли четыре человека.
Огонь возник на территории пилорамы в здании, приспособленном для проживания людей, сообщили в местном МЧС.
Произошло возгорание строения, приспособленного для проживания людей. По предварительным данным, погибли четыре мужчины, — рассказали в ведомстве.
Пламя распространилось более чем на 60 кв. м. В настоящий момент причины случившегося устанавливаются,
Ранее NEWS.ru писал, что ликвидировано возгорание на территории подшипникового завода в Самаре. Жертвой пожара стал мужчина 1960 года рождения.
Пожару была присвоена третья категория сложности, тушение заняло почти сутки — о возгорании стало известно в 08:00 1 января. В итоге в борьбе с огнём оказалось задействовано 213 человек, 84 единицы техники, из них 138 человек и 49 единиц техники — от МЧС.
Причины происшествия выясняются. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, по их результатам будет принято процессуальное решение.