Четыре человека погибли при пожаре под Томском

https://static.news.ru/photo/2f283632-4d33-11eb-8bb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: 70.mchs.gov.ru

Пожар начался в селе Подгорное Чаинского района Томской области. В результате ЧП погибли четыре человека.

Огонь возник на территории пилорамы в здании, приспособленном для проживания людей, сообщили в местном МЧС.

Произошло возгорание строения, приспособленного для проживания людей. По предварительным данным, погибли четыре мужчины, — рассказали в ведомстве.

Пламя распространилось более чем на 60 кв. м. В настоящий момент причины случившегося устанавливаются, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что ликвидировано возгорание на территории подшипникового завода в Самаре. Жертвой пожара стал мужчина 1960 года рождения.

Пожару была присвоена третья категория сложности, тушение заняло почти сутки — о возгорании стало известно в 08:00 1 января. В итоге в борьбе с огнём оказалось задействовано 213 человек, 84 единицы техники, из них 138 человек и 49 единиц техники — от МЧС.

Причины происшествия выясняются. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, по их результатам будет принято процессуальное решение.