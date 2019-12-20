Четыре человека погибли и пятеро пострадали в столкновении микроавтобуса и большегруза на автодороге Оренбург — Самара. ДТП произошло в Новосергиевском районе Оренбургской области.
По данным пресс-службы регионального управления МВД, пассажирский микроавтобус направлялся в сторону города Бузулука. Грузовой фургон с прицепом двигался во встречном направлении. Обстоятельства аварии выясняют следователи.
Сейчас в Оренбургской области идёт снег, в районе аварии небольшая метель,
Ранее, как писал NEWS.ru, бензовоз и мазутовоз столкнулись в Топкинском районе Кемеровской области. В результате происшествия погиб один человек.
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