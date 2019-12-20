https://static.news.ru/photo/ade8f7ee-131f-11ea-9c9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека погибли и пятеро пострадали в столкновении микроавтобуса и большегруза на автодороге Оренбург — Самара. ДТП произошло в Новосергиевском районе Оренбургской области.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, пассажирский микроавтобус направлялся в сторону города Бузулука. Грузовой фургон с прицепом двигался во встречном направлении. Обстоятельства аварии выясняют следователи.

Сейчас в Оренбургской области идёт снег, в районе аварии небольшая метель, передаёт ТАСС. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Ранее, как писал NEWS.ru, бензовоз и мазутовоз столкнулись в Топкинском районе Кемеровской области. В результате происшествия погиб один человек.