https://static.news.ru/photo/0859b49a-26c9-11ea-abfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ДТП произошло в тоннеле в столичном районе Северное Чертаново. В результате происшествия загорелся автомобиль. Один человек погиб.

Ещё трое получили травмы, передаёт РЕН ТВ. По данным издания, столкнулись две машины, одна из которых загорелась. Затем пламя перешло на другое транспортное средство, а одного из водителей выбросило из салона от удара.

Радиостанция «Говорит Москва», в свою очередь, сообщает, что автомобиль врезался в стену, после чего загорелся.

Ранее NEWS.ru писал, что под Липецком загорелся маршрутный автобус № 1627 Мичуринск — Грязи. Люди не пострадали. ЧП произошло в районе населённого пункта Песковатка Грязинского района. Когда на место приехали сотрудники МЧС, огонь охватил машину полностью.