ДТП произошло в тоннеле в столичном районе Северное Чертаново. В результате происшествия загорелся автомобиль. Один человек погиб.
Ещё трое получили травмы,
Радиостанция «Говорит Москва», в свою очередь, сообщает, что автомобиль
Ранее NEWS.ru писал, что под Липецком загорелся маршрутный автобус № 1627 Мичуринск — Грязи. Люди не пострадали. ЧП произошло в районе населённого пункта Песковатка Грязинского района. Когда на место приехали сотрудники МЧС, огонь охватил машину полностью.
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