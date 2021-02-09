Человек погиб в пожаре в доме на северо-западе Москвы

https://static.news.ru/photo/086f0c64-6b01-11eb-adb2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошёл в пятиэтажном жилом доме в районе Щукино на северо-западе столицы. В результате ЧП погиб один человек.

Инцидент случился в доме 52 корпус 2 по улице Народного Ополчения, рассказали в местном ГУ МЧС.

В 19:07 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Народного Ополчения, дом 52, корпус 2. Происходило возгорание в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, — отметили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает , что распространение огня привело к смерти мужчины. Прибывшим на место врачам скорой помощи не удалось спасти его.

Также в квартире были дети и женщина, они смогли эвакуироваться самостоятельно. Однако несовершеннолетние получили травмы и были доставлены в больницу.

В 19:24 пожарным удалось потушить огонь. Сейчас они выясняют причины произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек скончался в результате пожара, который произошёл 25 января на заводе в Уфе. Об этом сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС.

Пожар произошёл 25 января на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости. Возгорание началось примерно в 17:20 на Бирском тракте. Огонь охватил ёмкости с метановодородом объёмом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти возможных.