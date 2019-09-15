https://static.news.ru/photo/0f0cda50-d7d3-11e9-b5cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЕКБ НОВОСТИ/vk.com

Пожар произошёл в храме-часовне посёлка Верхняя Сысерть в Свердловской области.

Деревянное здание сгорело, так как огонь быстро распространялся по конструкциям, передаёт РИА Новости сообщение местного МЧС. Сотрудникам экстренной службы потребовалось полтора часа для ликвидации возгорания.

В помещениях находились шесть человек, которые смогли самостоятельно выбраться из пламени.

В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее News.ru сообщал, что возгорание мусора произошло на открытой площадке возле храма Святых Кирилла и Мефодия в Москве. Огонь распространился на здание бывшего автосервиса. Площадь пожара составила 250 кв. м.