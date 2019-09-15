Пожар произошёл в храме-часовне посёлка Верхняя Сысерть в Свердловской области.
Деревянное здание сгорело, так как огонь быстро распространялся по конструкциям, передаёт
В помещениях находились шесть человек, которые смогли самостоятельно выбраться из пламени.
В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее News.ru сообщал, что возгорание мусора произошло на открытой площадке возле храма Святых Кирилла и Мефодия в Москве. Огонь распространился на здание бывшего автосервиса. Площадь пожара составила 250 кв. м.