Буксировка терпящего крушение танкера началась в Азовском море

https://static.news.ru/photo/1c8cfe0c-165d-11eb-8923-fa163e074e61_660.jpg Танкер "Генерал Ази Асланов" Фото: fleetphoto.ru

Судно «Меркурий» взяло на буксир терпящий крушение танкер «Генерал Ази Асланов» в Азовском море. Они начали движение в район якорной стоянки.

На танкере установлен насос, который позволяет судну оставаться на плаву и не допускает разлива топлива. К танкеру из порта Кавказ следует аварийно-спасательная группа, чтобы утром обследовать дно судна, сообщает ТАСС.

Танкер получил пробоину выше ватерлинии, есть значительные повреждения на правом борту, из-за мощного взрыва вывернута часть палубы. Её конструкции свисают с правого борта, что, скорее всего, и вызвало крен судна.

На борту танкера находились 13 человек, десять из них спасены, ещё троих ищут спасатели. Состояние экипажа оценивается как удовлетворительное.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запись переговоров сотрудников МЧС с экипажем танкера, где произошёл взрыв, появилась в Сети. ЧП произошло в Азовском море на судне «Генерал Ази Асланов» под российским флагом, принадлежащем компании Palmali.