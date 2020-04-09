Букмекерская контора загорелась в Москве

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Пожар возник в здании букмекерской конторы на юго-востоке столицы. В настоящий момент на место едут спасатели.

Пожарные сообщили о дыме, другие подробности в настоящий момент неизвестны. Инцидент произошёл в доме 54 строении 3 по улице Юных Ленинцев, передаёт «Интерфакс» сообщение московского ГУ МЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что частный московский дом престарелых, где накануне произошёл пожар, располагался в здании, которое не значится в Росреестре и не принималось в эксплуатацию.

Пожар в доме престарелых на 3-й Мякининской улице произошёл вечером 8 апреля. В результате погибли четыре человека и ещё 16 пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.