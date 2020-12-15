Большой театр эвакуировали из-за угрозы взрыва

https://static.news.ru/photo/09ef4498-3edb-11eb-a87e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Неизвестные сообщили в правоохранительные органы о взрывном устройстве в здании московского Большого театра. Из учреждения эвакуировали людей.

Поступило сообщение с угрозой взрыва в Большом театре, — рассказал журналистам РИА Новости представитель экстренных служб.

Всего из здания вывели примерно 500 человек. В настоящий момент спасатели проверяют помещения.

По данным афиши, размещённой на сайте театра, сегодня на Исторической сцене должен пройти балет «Баядерка». Он запланирован на 19:05. В настоящий момент неизвестно, отразится ли произошедшее на представлении.

Как писал NEWS.ru, «телефонные террористы» активизировались в России в последние месяцы. В конце июня они «минировали» здания судов в Москве, торговые центры и жилые дома в Подмосковье. В октябре и ноябре также происходили аналогичные инциденты.