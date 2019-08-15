Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Уголовное дело о контрабанде наркотиков завели сотрудники таможенной службы на женщину, которая для больного эпилепсией сына заказала из-за рубежа запрещённый в РФ препарат фризиум. Об этом сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

Маму зовут Лена (фамилия не указана. — News.ru). У ребёнка эпилепсия. Врач назначил фризиум. Мама заказала лекарство в интернете. Пришла на почту за посылкой в выходные. Ей сказали, что склад...