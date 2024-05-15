БПЛА в Татарстане и ATACMS в Севастополе: как ВСУ атакуют РФ 15 мая, жертвы

Фото: МО Украины

ВСУ вновь попытались нанести удар БПЛА в глубине территории России, на этот раз в Татарстане; ПВО сбила несколько ракет ATACMS в Крыму. Какие еще регионы были атакованы 15 мая, есть ли жертвы?

Что известно о беспилотнике ВСУ в Татарстане

Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Татарстаном.

«Около 07:30 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа», — сообщили в военном ведомстве.

Telegram-канал Baza пишет, что дрон перехватили в Верхнеуслонском районе республики. В селе Верхний Услон местные жители успели заснять облако, оставшееся после сбития. Поселок находится на берегу Волги напротив Казани, примерно в 25 км от аэропорта.

Какие меры безопасности вводили в Татарстане

На время отражения воздушной атаки в аэропорту Казани действовали меры безопасности, аэропорт не принимал и не отправлял самолеты.

Baza отмечает, что из-за украинской атаки в Казань не смогла вовремя улететь делегация исламского движения «Талибан» (признано в России террористической организацией и запрещено). Талибы должны были лететь из Москвы на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», который проходил в столице Татарстана, но вылет задержали, сообщили ТАСС в посольстве Афганистана. Борт вылетел после снятия ограничительных мер. В составе делегации был и. о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как украинский БПЛА долетел так далеко до Татарстана

Беспилотник ВСУ уже второй раз долетает до Татарстана, преодолевая более 800 км над российской территорией. Первая атака была в Елабуге, где беспилотник атаковал общежитие студентов на территории ОЭЗ «Алабуга».

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил «Царьграду», что атаки на Татарстан производятся с территории Украины. Вероятно, используются модернизированные беспилотники со спутниковыми элементами навигации, GPS и соответствующей системой управления.

«Во всяком случае, это говорит о том, что использовалась спутниковая навигация, очевидно, при планировании полета были использованы западные маршруты. Были использованы западные разведданные, для того чтобы выбрать наиболее оптимальный с точки зрения прохождения зон ПВО маршрут, как по высоте, так и по курсу», — указал Коротченко.

Минобороны РФ не комментировало эти утверждения.

Где еще были воздушные атаки ВСУ 15 мая

В ночь на 15 мая ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. Несмотря на призывы не публиковать фото прилетов, кадры ударов появились в Сети. Минобороны РФ сообщило, что были сбиты 10 американских дальнобойных ракет ATACMS.

Атака на аэродром Бельбек осуществлялась в несколько волн. После первого удара вспыхнул мощный пожар, но спасателям приходилось прекращать работу из-за угрозы повторного удара.

Telegram-канал «Рыбарь» утверждает, что всего было выпущено до 16 оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью. «Одна или две» преодолели ПВО и попали по аэродрому Бельбек.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Аэропорт Бельбек

Чем опасны ракеты ATACMS

ВСУ применили ракеты с кассетными боеголовками. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал фото неразорвавшихся суббоеприпасов, которые рассыпались в окрестностях Севастополя. Они представляют собой серьезную опасность для населения, местных жителей призывают не приближаться к обнаруженным «металлическим шарикам» и вызывать специальные службы.

«Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения — 15 м», — предупредил губернатор.

Где еще атаковали ВСУ на территории России

В ночь на 15 мая украинские БПЛА атаковали несколько регионов России, в том числе Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что два БПЛА атаковали топливную базу в Пролетарском районе, произошло два взрыва. Власти сообщили, что пострадавших не было и возгорания топлива не произошло, а пострадавших после этого нет.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Над Белгородской областью были уничтожены три БПЛА. Минобороны РФ также сообщило о применении французских управляемых авиабомб Hammer, американских противорадиолокационных ракет HARM и крупнокалиберных реактивных снарядов. В поселке Дубовое в результате попадания снаряда загорелся частный жилой дом, ранена местная жительница. Утром дрон атаковал село Новая Таволжанка. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что повреждения получил легковой автомобиль, пострадавших нет.

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