https://static.news.ru/photo/0c5d0b52-5be7-11ea-b590-fa163e074e61_660.jpg Андрей Петров Фото: andrewpetrov1/instagram.com

Неизвестные напали на блогеров Андрея Петрова и Дмитрия Городецкого. В настоящий момент пострадавшие находятся в больнице.

Врачи зафиксировали у них множество синяков и ушибов, передаёт РЕН ТВ.

Городецкий рассказал о произошедшем в своём Instagram.

Сегодня я проснулся только с одной мыслью... хоть бы мне это приснилось... но этот кошмар действительно произошёл со мной этой ночью и такого «хайпа» я не пожелал бы никому, — написал он.

Блогер отметил, что в ближайшее время расскажет подробности.

Ранее, как писал NEWS.ru, ученик седьмого класса одной из школ Новосибирска был госпитализирован после побоев. Их нанесли трое подростков, которые на год младше пострадавшего. Инцидент произошёл во время перемены.