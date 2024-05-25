Безумный рецидивист из Чечни? Что за перестрелка в Питере, кого убили

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press

Спецназ Росгвардии взял штурмом квартиру рецидивиста, который устроил перестрелку с полицией и напал на местных жителей. Что там произошло, кем оказался стрелок, кого убили?

Что случилось в Санкт-Петербурге, где была перестрелка

Днем 25 мая стало известно о нападении на полицейского на Народной улице в Петербурге. «Фонтанка» показала видео, в котором стрелок ведет огонь по прибывшим на вызов полицейским с балкона дома на Народной улице, д. 5.

Журналисты выяснили предысторию конфликта: 25 мая стрелок пришел в местный магазин и напал на продавца, который две недели назад сделал ему замечание о курении в неположенном месте. Мужчина пришел и расстрелял его из травматического пистолета, пострадавшего отправили в НИИ скорой помощи с огнестрельным ранением, ушибленной раной головы, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Когда полицейские приехали по вызову, злоумышленник открыл огонь.

Кем оказался стрелок, кто его опознал

«Фонтанке» удалось выяснить, что стрелял 59-летний уроженец Грозного. В 1990-х годах он проходил по делу об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

На информацию о том, что стрелявший является уроженцем Чечни, в своем канале отреагировал министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Фото: vk.com/ahmed_dudaev Ахмед Дудаев

«Это 59-летний Лечи Алханов, который, по предварительной информации, неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей... Поэтому убедительная просьба не распространять слухи или сплетни о действиях психически нездорового человека. Здесь нет никакой речи о терроризме или экстремизме».

С места перестрелки выступил руководитель представительства главы ЧР в СЗФО Алаш Оздамиров.

«Лечи мы все, земляки, проживающие в Петербурге, знаем. Это человек, страдающий рядом тяжелых заболеваний, в том числе и психическими отклонениями, он неоднократно проходил лечение в психоневрологических учреждениях. На сегодняшний день страдает такими тяжелыми заболеваниями, как диабет, онкология, и эти прогрессирующие заболевания довольно-таки сильно, по отзывам всех тех, кто общался с ним, его мучили. Видимо, эта болезнь и дала такие отклонения в его поведении», — рассказал он на видео.

Дудаев и Оздамиров призвали СМИ и соцсети не распускать слухи, что инцидент может быть связан с терроризмом.

Telegram-канал Mash на Мойке сообщал, что «стрелок — уроженец [Чеченской] Республики, а в середине 90-х проходил по уголовному делу об убийстве при отягчающих обстоятельствах».

Как проходил штурм квартиры стрелка

Алханов отстреливался из своей квартиры в течение нескольких часов. После эвакуации соседних подъездов СОБР Росгвардии приступил к штурму. На видео видно, как с соседнего балкона разбили окно и забросили ему несколько светошумовых гранат.

Изначально «Фонтанка» сообщила, что Лечи Алханов был ликвидирован в ходе штурма. Однако впоследствии врачи сообщили, что у него прощупывается слабый пульс, его пытаются реанимировать.

Фото: fsb.ru

Дополнительных данных о жизни Алханова нет. Его соседка рассказала «Известиям», что мужчина часто ездил в Турцию. Женщину, которую вывели из его квартиры, она опознала как сожительницу стрелка.

Данных о том, каким оружием был вооружен Алханов и было ли у него соответствующее разрешение, нет.

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