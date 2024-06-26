Безумие, несчастный случай, ссора, измена? Версии трагедии в Краснодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Накануне автомобиль, в котором находились мужчина, беременная женщина и ребенок, протаранил ограждение парковки в Краснодаре, все погибли. Какие выдвигают версии о причинах аварии, была ли она несчастным случаем или же спровоцирована ссорой и приступом безумия водителя?

Что произошло в Краснодаре

25 июня с крытой парковки ТРЦ «Галерея» в Краснодаре выпала BMW X6. Иномарка перевернулась в воздухе и упала на землю крышей вниз в районе пересечения улиц Рашпилевская и Головатого. В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили СМИ, что машина пробила металлическое ограждение и выпала с третьего этажа.

Telegram-канал Kub Mash сообщил, что в машине находились три человека: мужчина, женщина и 12-летний подросток. Все трое погибли на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Кто погиб в упавшем автомобиле

Разбившаяся BMW X6 принадлежала 37-летнему Рафаэлю Рубеновичу Аракеляну. Он купил ее всего за месяц до трагедии. Мужчина владел центром восстановления личности «Высота» в Краснодаре, который занимается лечением зависимых от наркомании, алкоголизма и игромании.

СМИ выяснили, что четыре года назад Рафаэля Аракеляна звали Романом Бутенко. SHOT выяснил, что у него был небольшой бизнес. По данным канала, он страдал от наркозависимости и когда смог с ней покончить, сменил имя, фамилию и отчество и открыл центр, где лечили людей от алкоголизма, наркомании и лудомании (зависимости от игр) .

Вместе с ним погибла уроженка Перми Екатерина Корнилова. Ей тоже было 37 лет. 93.RU пишет, что женщина владела ИП, занимающимся розничной торговлей, и активно вела соцсети, где представлялась нумерологом. Также Екатерина написала книгу «Отпуск длиною в жизнь». Екатерина часто публиковала фотографии с мужем Алексеем, 7 июня летала в отпуск в Турцию, а 25 июня погибла. По данным СМИ, вместе с ней в машине находился ее сын Дима, которому было 10 или 12 лет, по данным разных источников. Вскоре стало известно, что женщина была беременна.

«112» отмечает, что за пару часов до трагедии Екатерина выложила опрос: «Что бы вы сделали, если бы это был последний день вашей жизни?»

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Место трагедии на автостоянке в Краснодаре

Какие версии выдвигают СМИ и соцсети

Свидетели трагедии считают, что водитель мог перепутать педали газа и тормоза: на кадрах, сделанных камерами многоэтажной парковки, видно, что иномарка на полной скорости пробила ограждение и рухнула на асфальт. Никаких попыток затормозить не делалось.

Telegram-канал «112» сообщил, что правоохранители рассматривают версию, согласно которой машина могла быть технически неисправна или повреждена кем-то умышленно. Ведутся экспертизы для выявления возможных неисправностей.

Telegram-канал Baza смог связаться с Алексеем, мужем Екатерины Корниловой. Выяснилось, что он узнал о гибели жены из сообщений СМИ. За два дня до аварии он узнал, что жена три года изменяет ему с другом семьи Рафаэлем Аракеляном и, возможно, беременна от него. Екатерина была на четвёртом месяце. После тяжелого разговора Алексей ушел. Он не высказывал претензий и не говорил о разводе.

Baza пишет, что муж назвал Рафаэля «очень вспыльчивым и эмоциональным». По его версии, Аракелян мог убить его беременную жену, сына и себя во время конфликта. Эту версию сейчас проверяют следователи. По данным SHOT, незадолго до трагедии любовники сильно поссорились. Между тем знакомый Аракеляна в разговоре с «КП-Кубань» назвал его «хладнокровным человеком».

«Он хладнокровный довольно человек, перепутать педали он не мог, это чушь. Думаю, он сделал это специально», — заявил он.

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