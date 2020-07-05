Бездомные собаки напали на детей в Тольятти

Стая собак напала на гуляющих на площадке детей в Тольятти. Одного ребёнка животные повалили на землю и протащили несколько метров.
Видео инцидента
В местном СК
Мы уже расследуем дело по факту нападения бродячих собак в Тольятти, в том числе по этой улице. Данный случай также проверим в рамках уголовного дела, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Прокуратура также начала проверку, по итогам которой сделает вывод о виновности должностных лиц.
В марте Следственный комитет региона завёл уголовное дело после появления информации о нападении бродячих собак на детей. Следователи считают, что заключённый мэрией контракт на отлов животных исполняется не полностью.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге собака напала на младенца и чуть не загрызла его насмерть — ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл в Сестрорецке, в курортном районе Петербурга. На мать пострадавшего ребёнка составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.
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