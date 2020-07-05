Бездомные собаки напали на детей в Тольятти

https://static.news.ru/photo/90639248-bea4-11ea-b577-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стая собак напала на гуляющих на площадке детей в Тольятти. Одного ребёнка животные повалили на землю и протащили несколько метров.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «Подъём». Зверей отогнали взрослые, прибежавшие на помощь малышам. Инцидент произошёл на Гидротехнической улице.

В местном СК сообщили журналистам РИА Новости, что проводят проверку по этому факту.

Мы уже расследуем дело по факту нападения бродячих собак в Тольятти, в том числе по этой улице. Данный случай также проверим в рамках уголовного дела, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура также начала проверку, по итогам которой сделает вывод о виновности должностных лиц.

В марте Следственный комитет региона завёл уголовное дело после появления информации о нападении бродячих собак на детей. Следователи считают, что заключённый мэрией контракт на отлов животных исполняется не полностью.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге собака напала на младенца и чуть не загрызла его насмерть — ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл в Сестрорецке, в курортном районе Петербурга. На мать пострадавшего ребёнка составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.