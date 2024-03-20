Белгород, Курск, Энгельс: как ВСУ атаковали Россию 20 марта, сколько жертв

Фото: МО Украины

Минобороны РФ сообщило об отражении удара ВСУ по Белгородской области. Как атаковали регион, где еще наносили удары по населенным пунктам украинские войска?

Как ВСУ атаковали Белгород

Минобороны РФ сообщило, что около 22:00 19 марта была пресечена попытка ВСУ обстрелять территорию России с использованием РСЗО RM-70 Vampire, а также ракеты «Точка-У». 10 реактивных снарядов и одна тактическая баллистическая ракета были сбиты над Белгородской областью. Кроме того, над областью была сбита ракета ЗРК Patriot.

Информацию военного ведомства в своем Telegram-канале подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил, что осколки сбитых ракет повредили складское помещение в Белгороде, а также частный дом в поселке Разумное в области, и два автомобиля.

Около 12:00 20 марта ВСУ вновь начали обстрел Белгородской области. Под удар попал также поселок Разумное.

В Белгороде на улице Макаренко перекрыли движение «в связи с чрезвычайной ситуацией», сообщил Минтранс региона. Один человек пострадал в результате обстрела Белгорода ВСУ, предварительно, взрослый, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Фото: МО Украины

Что сейчас происходит в Белгороде

После серии обстрелов со стороны ВСУ в Белгороде временно закрылись рестораны сети быстрого питания «Вкусно — и точка» в целях обеспечения безопасности клиентов и сотрудников; все работники продолжат получать среднюю заработную плату. Рестораны, в частности, были закрыты в связи с закрытием торговых центров по распоряжения руководства Белгородской области. В свою очередь сеть магазинов «Вкусвилл» отменила доставку по городу.

Губернатор Гладков сообщил, что в 8 приграничных районах Белгородской области весенние каникулы для школьников начались досрочно 20 марта. До этого понедельник и вторник были объявлены выходными днями. Региональное руководство приняло решение эвакуировать из области 9000 школьников из-за угрозы обстрелов.

«Уже 22 марта 1200 детей отправятся в Пензу, Тамбов и в Калугу. Мы говорим о тех муниципальных образованиях, которые в первую очередь беспокойны — это Грайворонский округ, Шебекинский округ, Белгородский район и город Белгород. В заявках девять тысяч человек, мы занимаемся и безусловно все заявки удовлетворим», — сообщил губернатор.

Кроме того, Гладков объявил об ограничении въезда в ряд населенных пунктов Белгородской области с 20 марта. На дорогах будут поставлены посты, на которых будут присутствовать сотрудники МВД, военные, пограничники.

Ограничения коснутся сел в Грайворонском городском округе: Козинки, Глотово, Горы-Подола, Новостроевки 1-й и 2-й, Безымено и самого города Грайворон.

А с 21 марта жителей Грайворонского округа, остающихся в своих домах, начнут обеспечивать продуктовыми наборами. Продукты доставят в Козинку, Граподол, Глотово, Грайворон, Новостроевку-Первую, Новостроевка-Вторую, Безымено, Сподарюшино, Горьковский, Мокрую Орловку, Пороз, Дроновку, Луговку, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Масычево.

Что произошло в Курске

По Курску ВСУ минувшей ночью также нанесли удар. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении одной ракеты, выпущенной из ЗРК С-200. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что обломки ракеты упали в центре города, были повреждены несколько крыш и нарушено электроснабжение. Его оперативно восстановили.

Ночью ВСУ также обстреляли поселок Гуево, где были повреждены несколько частных домов и линия электропередач. Утром Старовойт сообщил о новом ударе по Теткино.

Минобороны РФ сообщило о перехвате одного украинского беспилотника над Белгородской областью и еще 4 БПЛА над Саратовской.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что беспилотники были уничтожены над городом Энгельс, где находится одноименная авиабаза. В результате перехвата жертв и пострадавших не было.

Фото: t.me/gubernator_46

Сколько погибших в результате ударов ВСУ

Ночные удары ВСУ, по официальной информации, обошлись без пострадавших, однако новые украинские обстрелы с утра унесли жизнь человека.

Как сообщил Telegram-канал Baza, в ходе обстрела Белгорода снаряды повредили несколько домов и автомобилей на улице Макаренко, один мужчина погиб в своей машине. Один из снарядов взорвался рядом с детским садом.

По информации Baza, под обстрел также попал поселок Разумное (к югу от ул. Макаренко). Получили ранения несколько человек, в том числе 17-летняя девушка.

По данным SHOT, обстрел был вновь произведен из РСЗО «Вампир».

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