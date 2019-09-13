https://static.news.ru/photo/2cc78a94-d581-11e9-9728-fa163e074e61_660.jpg Погибший Святослав Юшков Фото: sledcom.ru

Шестилетний мальчик из Карелии, погибший после попытки спасти дедушку из огня, посмертно награждён медалью «Доблесть и отвага».

По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, погибший встал в один ряд с Ваней Крапивиным, Женей Табаковым, Андреем Касимовым, Данилой Садыковым.

Этот поступок маленького мальчика, который не бросил своего дедушку в беде, достоин самой высшей нравственной и человеческой оценки, — подчеркнул он.

Чиновник выразил соболезнования родственникам погибшего и поблагодарил врачей, пытавшихся спасти ребёнка, сообщается на сайте СК.

Инцидент произошёл 30 августа. Мальчик пошёл с дедушкой в баню, где мужчина потерял сознание во время растопки печи. Ребёнок пытался вынести родственника из здания, однако на него перекинулся огонь. В результате взрослый человек погиб, а внук получил ожоги 90% тела и умер в больнице.

Ранее News.ru писал, что в Краснодарском крае решили наградить жителя, спасшего на улице девочку с остановившимся сердцем. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки и молодёжной политики региона.