https://static.news.ru/photo/3319eb0c-2406-11ea-9e02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

76-летняя женщина избила 90-летнюю пенсионерку в Казани. Женщину оскорбило, что её назвали проституткой из-за курения.

Нападавшая объяснила, что села на лавке в парке и закурила, передаёт «Татарстан 24».

Сижу, идёт на меня женщина пожилая с палкой, с тележкой. Остановилась, посмотрела, плюнула: «Старая проститутка! Сидит, курит!», — поделилась она.

Бабушка догнала обидчицу и напала на неё. В результате старушка получила переломы тазовых костей и рёбер. Инцидент произошёл 14 сентября, пострадавшая до сих пор находится в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело о покушении на убийство. На заседании суда предполагаемая преступница говорила, что не хотела добиться таких тяжёлых последствий. При этом очевидцы слышали угрозы убийством.

Разбирательство ещё не завершено.

Ранее NEWS.ru писал, что рядом с Дворцом культуры в Апатитах произошла массовая драка между школьниками и сотрудниками полиции. Стражи порядка получили серьёзные травмы. Задержаны девять человек.