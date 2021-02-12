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Михаил Щипанов
Здание автосервиса загорелось в Санкт-Петербурге. Площадь пожара достигла более 100 кв. м, сообщили в местном МЧС.
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Пожар произошёл в хостеле в центре Москвы. В результате ЧП травмы получил один человек.
Огонь распространился на первом этаже двухэтажного здания, площадь возгорания составила 500 кв. м, сообщили в МЧС.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание на 1 этаже двухэтажного здания, — отметили в...
Автосервис загорелся в Петербурге