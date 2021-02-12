Автосервис загорелся в Петербурге

Пожар произошёл в хостеле в центре Москвы. В результате ЧП травмы получил один человек.

Огонь распространился на первом этаже двухэтажного здания, площадь возгорания составила 500 кв. м, сообщили в МЧС. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание на 1 этаже двухэтажного здания, — отметили в...