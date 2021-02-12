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Автосервис загорелся в Петербурге

21:12, 14 февраля 2021

Здание автосервиса загорелось в Санкт-Петербурге. Площадь пожара достигла более 100 кв. м, сообщили в местном МЧС.

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