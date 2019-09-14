https://static.news.ru/photo/9a6f398c-d6fa-11e9-9ac2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Вылетевший на тротуар после столкновения с другой легковушкой автомобиль в Красноярске сбил двух девочек. Об этом сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Происшествие произошло на перекрёстке улиц Копылова и Ладо Кецховели в Красноярске. После столкновения с Suzuki автомобиль LADA Kalina вылетел на тротуар и сбил двух девочек 11 и 12 лет, — цитирует сообщение РИА Новости .

По предварительным данным, дети получили неопасные для жизни ушибы и ссадины. Несмотря на это, их госпитализировали для полного обследования в медицинском учреждении.

Как писал News.ru, пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем стало больше. По данным регионального управления МВД, травмы получили 29 человек. Погибли девять человек, по факту произошедшего заведены два уголовных дела.