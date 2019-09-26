https://static.news.ru/photo/6d783266-e119-11e9-a263-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Административные протоколы за мелкое хулиганство составлены на двух женщин, подравшихся на борту самолёта, летевшего из Москвы в Минеральные воды. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Командир воздушного судна проинформировал полицию о конфликте между двумя пассажирками во время полёта. Одна из женщин ударила другую по голове. Обе участницы индицента ругались матом и не реагировали на замечания членов экипажа, говорится на сайте МВД .

Полиция доставила участниц драки в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды. На них составлены административные протоколы по статье КоАП «Мелкое хулиганство».

Получившей телесные повреждения женщине оказана медпомощь.

Как писал News.ru, ранее заслуженный артист России, звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин был задержан в Шереметьево. Актёр устроил дебош на борту самолёта, летевшего в Москву из Барнаула. На него составили протокол за мелкое хулиганство.