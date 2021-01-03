Авария привела к затору на МКАД

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Движение на внешней стороне московской кольцевой автодороги (МКАД) затруднено из-за аварии.

Пробка растянулась на 2,3 километра, сообщили в Департаменте транспорта города. Авария произошла на 53-м километре дороги.

ДТП на 53 км МКАД, внешняя сторона, в районе Сколковского шоссе, — говорится в Telegram ведомства.

Информации о пострадавших в настоящий момент нет. На мечте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Ведомство приложило к сообщению фотографию, на которой видно перевернувшуюся машину.

Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Благовещенске, где внедорожник протаранил машину инкассаторов. Фургон совершил внезапный поворот из правого ряда через сплошную линию разметки, чем и спровоцировал ДТП. За рулём автомобиля Land Cruiser, опрокинувшего инкассаторский фургон на бок, находился сын министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина Вадим. Несмотря на то что ДТП произошло из-за невнимательности инкассаторов, он решил скрутить номера со своей машины.