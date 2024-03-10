Атака ВСУ на Петербург 10 марта: есть ли жертвы, была ли угроза Пулково

Фото: МО Украины

Минобороны РФ подтвердило уничтожение беспилотника над Ленинградской областью. Что было его целью, почему закрыли аэропорт Пулково, что известно об атаках БПЛА в Новгородской и Белгородской областях, есть ли жертвы?

Что известно о сбитом БПЛА под Санкт-Петербургом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении БПЛА самолетного типа. Объект был сбит над территорией Тосненского района Ленобласти, недалеко от поселка Форносово. Жертв и разрушений на земле в результате его падения не было.

Информацию об уничтожении украинского беспилотника подтвердили в Минобороны РФ, назвав инцидент «террористической атакой киевского режима».

Telegram-канал Baza полагает, что целью БПЛА было «одно из предприятий Санкт-Петербурга».

10 марта в Санкт-Петербурге приводился в действие оперативный план «Ковер», прием и отправка рейсов из аэропорта Пулкого были прекращены. Telegram-канал «112» сообщил о введении плана «Ковер» около 17:40.

Причину закрытия аэропорта не называли. В Росавиации заявили Telegram-каналу BRIEF, что план «Ковер» могли ввести из-за крупного пожара на логистическом центре неподалеку от аэропорта.

«Речь точно не об угрозе атак БПЛА», — утверждали инсайдеры канала.

Однако, когда БПЛА сбили, план «Ковер» отменили около 18:35. Источники в Росавиации сообщили, что за время его действия три пассажирских лайнера ушли на запасные аэродромы.

Что произошло в Новгородской и Белгородской областях

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 2 БПЛА противника над территорией Новгородской области. Они были сбиты около 15:30.

О сбитом дроне сообщил и губернатор области Андрей Никитин. В комментариях свидетели происшествия сообщили, что это произошло неподалеку от Шимска.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что инциденты в Ленинградской и Новгородской новостях связаны.

«На Санкт-Петербург летели три БПЛА. Два были сбиты над Новгородской областью. Один сумел долететь до Ленинградской области. Предположительно, объектом атаки было крупное нефтяное предприятие», — пишет канал.

Также Минобороны сообщило о пресечении атаки на Белгородскую область.

«Около 18:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в публикации.

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