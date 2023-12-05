Атака ВСУ на Крым 5 декабря: что известно, кто пострадал Российская ПВО отразила массированную атаку беспилотников на Крым

Фото: МО Украины

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки украинских БПЛА на Крым. Что известно о нападении, откуда шла атака, как ее отражали, есть ли разрушения, жертвы и пострадавшие на полуострове?

Сколько сбито беспилотников в Крыму 5 декабря

Минобороны РФ в 06:09 мск 5 декабря сообщило, что ночью была пресечена попытка ВСУ совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

В 06:46 мск МО сообщило о пресечении очередной попытки ВСУ атаковать российские объекты.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще два перехвачено над акваторией Азовского моря», — отмечается в публикации.

Информацию о нейтрализации в течение ночи 41 украинского беспилотника подтвердил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, работу ПВО хорошо слышали жители Генического района области.

Что известно об атаке на Крым 5 декабря

Первые сообщения об атаке на Крым поступили 4 декабря около 21:30 — источники сообщили о запуске ВСУ крылатых ракет «Нептун» из района Затоки в Одесской области. Чуть позже, по сообщению Telegram-канала «Сводки и аналитика СВО», в Херсонской области заметили БПЛА противника, направляющиеся в сторону Крыма.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как отражали атаку в Крыму 5 декабря

Около 4 часов ночи в небе над Керчью местные жители услышали не менее 9 взрывов. Звук был хорошо слышен в районе населенных пунктов Аршинцево и Войково. Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 03:25 ночи. Восстановлено — в 07:37.

Взрывы были также слышны в районе Феодосии и Старого Крыма.

Отбой тревоги в Крыму объявили около 07:50 утра. К этому времени на проезд со стороны Тамани и Керчи скопилось по 50 единиц транспорта.

Какие цели атаковали ВСУ, есть ли жертвы и пострадавшие в Крыму 5 декабря

«Противник намеревался поразить нашу систему противовоздушной обороны, после чего ударить по хранилищам топлива и другими важным объектам. Агрессивные планы врага жёстко пресечены», — объявил губернатор Сальдо в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Baza, около 5 утра беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтебазу «Морской нефтяной терминал» в районе Феодосии. Они были сбиты, один сдетонировал в воздухе, осыпав осколками территорию объекта, а другой упал в 70 метрах от резервуаров. На земле никто не пострадал.

Что еще известно об атаке на Крым

Украинский надводный беспилотник выбросило на берег Крыма в районе населенного пункта Молочное, неподалеку от Евпатории. Местные жители обнаружили его на пляже, сообщили источники SHOT. Предположительно, безэкипажный катер со взрывчаткой удалось сбить с курса российским средствам РЭБ.

Ряд источников утверждает, что американский разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk координировал атаку на Крым с воздуха. Беспилотный разведчик вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на территории Сицилии, после чего курсировал в центральной и восточной частях Черного моря, а также вдоль границы Румынии с Молдавией и Украиной.

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