Атака ВСУ на Белгородскую область: жертвы, где обстрелы, прорвались ли ДРГ Губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на границе Белгородской области

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли населенный пункт Теребрено на границе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Что там происходит, есть ли жертвы, что известно о боевых действиях, удалось ли прорваться ДРГ противника?

Что случилось в Теребрено 17 декабря

Около 14 часов 17 декабря губернатор Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Теребрено Краснояружского района оказалось под обстрелом ВСУ. Противник оказался в непосредственной близости к населенному пункту.

«На границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле. Есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — сообщил губернатор.

Ранее о боевых действиях в Краснояружском районе сообщили местные Telegram-каналы. Электричество отключилось в населенных пунктах Илек-Пеньковка, Задорожное, Теребрено.

«Бой произошел в лесу между Илек-Пеньковкой и Теребрено Краснояружского района. 13 декабря в районе хутора Высокого подорвался на мине автомобиль с работниками администрации. В результате был тяжело ранен замглавы района Игорь Бородаенко, который впоследствии скончался в больнице», — сообщил Telegram-канал «Красная Яруга — Ракитное Пограничье».

Между Илек-Пеньковкой и Задорожным проходит линия электропередачи. Впоследствии поступали сообщения о возобновлении обстрелов Теребрено.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Прорвались ли ДРГ в Россию 17 декабря

Источники издания Readovka сообщили, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ пыталась прорваться на территорию России в районе Теребрено, однако была остановлена в стрелковом бою на границе, после чего отброшена обратно.

«Сообщения об эвакуации из Теребрено оказались преувеличены: некоторые жители сами покинули село в качестве меры предосторожности», — сообщил источник.

Фото: МО Украины

В 16:15 мониторинговый канал «Треугольник ЛНР» сообщил, что попытка прорыва ВСУ была остановлена.

«Теребрено, все хорошо. Шоу окончилось, шоумены раскиданы по лесу», — утверждает автор канала.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как ВСУ атакуют Белгородскую область

С начала регулярных обстрелов территории России со стороны ВСУ по пограничным районам Белгородской области наносились удары чаще всего. Губернатор Гладков в своем Telegram-канале привел сводку ударов за 16 декабря.

За один день ВСУ атаковали населенные пункты в шести районах области с использованием артиллерии, минометов, дронов-камикадзе и БПЛА с устройствами для сброса снарядов. В результате ударов дронов по животноводческой ферме в поселке Красное пострадал один мужчина и погибли 12 коров.

Ранее губернатор Гладков сообщал, что в результате ударов ВСУ в Белгородской области с начала СВО погибли более 50 человек, более 3000 строений были разрушены или получили повреждения.

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