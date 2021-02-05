Ангар со спорттоварами загорелся в Подмосковье на 970 кв. м

Пожар произошёл в подмосковном ангаре, в котором хранятся спортивные товары. Как сообщил главк МЧС по региону, площадь возгорания составляет 972 квадратных метра.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на площади 972 метра, — сказано в сообщении ведомства.
По данным СМИ, ЧП произошло в городе Талдом на севере Московской области. Сообщение о возгорании поступило на пункт дежурного в 22:35 мск.
Причина пожара устанавливается. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.
Позднее сотрудники МЧС сообщили о локализации возгорания на площади 900 квадратных метров.
Утром в пятницу продуктовый склад в Омске загорелся на площади четыре тысячи квадратных метров, писал NEWS.ru. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности, сообщили спасатели. Самостоятельно со склада до приезда пожарной охраны эвакуировались восемь человек. Пострадавших и жертв нет. На месте работали 83 человека и 19 единиц техники.