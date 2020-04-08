Пять больниц «заминировали» в Москве

https://static.news.ru/photo/85b372ba-7998-11ea-801c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анонимные сообщения о взрывных устройствах в больницах поступили в правоохранительные органы. Неизвестные заявили о бомбах в пяти медучреждениях Москвы.

В настоящий момент информацию проверяют сотрудники МВД. К работе не стали привлекать спасателей, передаёт РИА «ФАН» со ссылкой на источники.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники службы 112 получили звонок от мужчины, который представился сотрудником таможни аэропорта Внуково. Он сообщил о взрывном устройстве на территории воздушной гавани. Звонящего переключили на полицию, однако он отказался от своих слов. Поступок он объяснил паникой из-за карантина