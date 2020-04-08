Пять больниц «заминировали» в Москве

Анонимные сообщения о взрывных устройствах в больницах поступили в правоохранительные органы. Неизвестные заявили о бомбах в пяти медучреждениях Москвы.
В настоящий момент информацию проверяют сотрудники МВД. К работе не стали привлекать спасателей,
Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники службы 112 получили звонок от мужчины, который представился сотрудником таможни аэропорта Внуково. Он сообщил о взрывном устройстве на территории воздушной гавани. Звонящего переключили на полицию, однако он отказался от своих слов. Поступок он объяснил паникой из-за карантина
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