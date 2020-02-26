Пресс-служба московского аэропорта Шереметьево прокомментировала сообщения о выкатывании пассажирского лайнера за пределы взлётно-посадочной полосы. По данным организации, этого инцидента не было.

Самолёт самостоятельно зарулил на место своей стоянки, передаёт РБК сообщение воздушной гавани.

Как писал NEWS.ru, ранее ТАСС со ссылкой на анонимные источники в экстренных службах сообщил, что лайнер Boeing 737 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при совершении посадки в Шереметьево. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолёт летел из Берлина

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