Лайнер Boeing 737 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при совершении посадки в столичном аэропорту Шереметьево. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Самолёт летел из Берлина, передаёт ТАСС со ссылкой на анонимные источники в экстренных службах. При этом сама посадка прошла в штатном режиме, работа воздушной гавани продолжается. Ранее NEWS.ru писал, что...