Пресс-служба московского аэропорта Шереметьево прокомментировала сообщения о выкатывании пассажирского лайнера за пределы взлётно-посадочной полосы. По данным организации, этого инцидента не было.
Самолёт самостоятельно зарулил на место своей стоянки,
Как писал NEWS.ru, ранее ТАСС со ссылкой на анонимные источники в экстренных службах сообщил, что лайнер Boeing 737 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при совершении посадки в Шереметьево. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолёт летел из Берлина
Добавьте наши новости в избранные источники