Административное здание загорелось в центре Москвы

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Пожар начался в административном здании на Ленинградском проспекте в Москве.

Огонь возник в семиэтажном здании и распространился на 50 кв. м. Из помещений вывели 10 человек, информации о пострадавших нет, сообщили в МЧС.

В 20:58 поступило сообщение о возгорании по Ленинградскому проспекту, д. 11. Здание административное, семиэтажное. Происходит возгорание на седьмом этаже, — передаёт «Интерфакс».

Причина возгорания в настоящий момент неизвестна. Спасатели развернули штаб пожаротушения. В здании находится входящая в строительный комплекс столицы организация «Мосгоргеотрест»

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ночь на 15 декабря в частном пансионате в деревне Ишбулдино в Башкортостане произошёл пожар, жертвами которого стали 11 человек. Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнём. Известно, что пансионат не имел официального разрешения на постоянное проживание там людей. Возбуждено два уголовных дела.