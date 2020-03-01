Школьницу из города Одинцово Московской области доставили в больницу. Врачи диагностировали у 13-летней девочки наркотическое опьянение.
Медицинские работники подтвердили, что она употребляла запрещённые вещества,
Ранее NEWS.ru писал, что спецоперация силовых структур проходила вечером 29 февраля в кальянной на Кутузовском проспекте в столице. Представители правоохранительных органов задержали около 100 человек. 65 из них не достигли совершеннолетия. Все посетители проходили тест на содержание в крови наркотических веществ прямо в заведении.
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