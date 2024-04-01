13 горняков в шахте «Пионер» признали погибшими. Почему их не спасли?

Фото: 28.mchs.gov.ru

Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области официально завершена, горняков признали погибшими. Что с ними случилось, какая опасность угрожает спасателям?

Почему прекратили поиски шахтеров с рудника Пионер

Спасательные работы на золотом руднике Пионер на Амуре официально прекращены.

«Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск», — сообщила пресс-служба компании АО «Покровский рудник», которая является оператором шахты «Пионер».

В настоящее время работам на затопленном руднике угрожает возможность повторного обвала горных масс и затопления подземных выработок. Эксперты считают, что может обрушиться борт карьера в объеме более 200 тыс. кубометров или произойти прорыв обводненной горной массы, которая скапливается в чаше карьера и которую невозможно сейчас откачать.

Решение о прекращении поисковых работ было принято руководителем ликвидации аварии по итогам совета с участием трех профильных проектных институтов и организаций: рудника Пионер, МЧС России и ФГУП «Военизированная горноспасательная часть».

Информацию о прекращении поисков подтвердил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Что нашли во время поисков горняков на руднике Пионер

Спасатели проделали восемь разведочных скважин в попытках добраться до горняков, оказавшихся под землей. По результатам бурения, все подземные горизонты, где могли находиться люди, по всей глубине заполнены горной массой, глиной, льдом и водой.

Фото: 28.mchs.gov.ru

«Вся шахта заполнена до +85 горизонта, выше этой отметки людей нет, что было достоверно установлено в ходе спасательных работ уже в первые дни операции», — сообщил первый заместитель управляющего директора рудника Пионер Алексей Афанасьев.

Пропавших шахтеров признали погибшими. Их семьи получат выплату в размере годового заработка, дети будут получать выплаты до совершеннолетия. Под завалами осталось 13 человек.

Кого накажут за аварию на шахте «Пионер»

25 марта Следственный комитет задержал управляющего директора рудника Пионер. Ему было предъявлено обвинение по статье 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ).

Источник ТАСС рассказал, что причиной обрушения шахты рудника Пионер могло стать большое количество воды, которое скопилось на дне карьера.

«Вода, которая скопилась на дне карьера, прорвалась в выработки рудника, которые находятся под карьером. Вместе с ней провалилась порода, отделявшая карьер от выработок рудника. Вода должна была своевременно откачиваться», — объяснил источник.

По версии следствия, директор рудника знал, что работы в шахте ведутся неподалеку от заполненного водой карьера, но не организовал его осушение. «Длительное бездействие привело к прорыву воды» и «обвалу горных пород», заявили в СК.

Прорыв случился вечером 18 марта. Как стало ясно в ходе спасательных работ, объем прорыва породы составил более 190 куб. м, что в 22 раза превышает изначальные оценки. 13 горняков были вахтовыми рабочими, которые приехали на Амур из других регионов, в том числе пятеро из Башкирии.

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