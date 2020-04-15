Зюганов предложил давать беспроцентные кредиты во время пандемии

https://static.news.ru/photo/fe138a1a-7f51-11ea-ab22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя совещание президента России Владимира Путина с кабмином, отметил, что сейчас не время брать проценты за кредит.

Сейчас не время брать проценты за кредит, надо давать беспроцентный. И прежде всего там, где крайне необходимо поддержать производство, которое будет нас обеспечивать всем необходимым, — подчеркнул политик в разговоре с РИА Новости.

При этом он одобрил то, что власти выделили конкретный банк, «Внешэкономбанк», через который будут выделяться кредиты.

Как писал NEWS.ru, государство дополнительно выделит средства на поддержку малого бизнеса, основных отраслей экономики и обеспечение устойчивости региональных бюджетов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.