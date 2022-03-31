Зюганов: ЕС откажется от «харакири» и согласится на оплату за газ рублями

Страны Евросоюза не станут совершать «харакири» и в итоге согласятся производить расчёты за газ в национальной валюте России — в рублях, заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, передаёт URA.ru. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее подчеркнул, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, а министр обороны Австрии Клаудиа Таннер отметила, что страна отказалась от расчётов за российскую валюту.

Страны ЕС не будут «делать себе харакири» и согласятся на оплату российского газа в рублях, — сказал Зюганов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что во время переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, российский лидер объяснил немецкому коллеге, что решение о переходе расчётов за российские энергоресурсы за рубли связано с заморозкой валютных резервов Банка России членами Евросоюза.

Также стало известно, что Россия сделала предложение европейским покупателям российского газа по новой схеме оплаты поставок энергоресурсов. Предполагается обязательное открытие иностранным клиентом рублёвого счёта в одном из российских банков. Отмечается, что платёж, отправленный от покупателя компании «Газпром», должен прийти в рублях. До этого иностранные СМИ писали, что стороны обсуждали возможную оплату газа в евро в рублёвом эквиваленте.

Большинство европейских лидеров сочли идею платить за поставки в рублях нарушением действующих контрактов, где оплата в основном номинирована в евро и долларах. Европейские компании также беспокоит, что покупка рублей может вынудить их взаимодействовать с ЦБ РФ, который находится под санкциями ЕС и США. При этом некоторые страны, например Венгрия, неоднократно подчёркивали, что не могут отказаться от российских энергоносителей.