Зубков вновь стал главой совета директоров «Газпрома»

Виктор Зубков снова возглавил совет директоров российской энергетической компании «Газпром», председателем которого он является с 2008 года.
Соответствующее решение было принято на первом заседании после годового собрания акционеров. Об этом сообщили в самой компании.
Избрать председателем совета директоров ПАО «Газпром» Зубкова Виктора Алексеевича, — говорится в материалах корпорации.
Кроме того, на заседании на пост заместителя председателя совета был переизбран глава компании Алексей Миллер,
Ранее NEWS.ru писал о том, что акционеры «Газпром нефти» на годовом собрании определили размер вознаграждения, которое получит за работу на посту председателя совета директоров в 2019 году Алексей Миллер. Главе материнской компании «Газпром» выплатят около 45,7 млн рублей.
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