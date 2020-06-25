Зубков вновь стал главой совета директоров «Газпрома»

https://static.news.ru/photo/8841fb1a-b79f-11ea-b105-fa163e074e61_660.jpg Виктор Зубков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Зубков снова возглавил совет директоров российской энергетической компании «Газпром», председателем которого он является с 2008 года.

Соответствующее решение было принято на первом заседании после годового собрания акционеров. Об этом сообщили в самой компании.

Избрать председателем совета директоров ПАО «Газпром» Зубкова Виктора Алексеевича, — говорится в материалах корпорации.

Кроме того, на заседании на пост заместителя председателя совета был переизбран глава компании Алексей Миллер, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что акционеры «Газпром нефти» на годовом собрании определили размер вознаграждения, которое получит за работу на посту председателя совета директоров в 2019 году Алексей Миллер. Главе материнской компании «Газпром» выплатят около 45,7 млн рублей.