Зубков оценил выгоду от создания газового хаба в Турции Зубков: газовый хаб в Турции выгоден России, Турции, Азербайджану и Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создание газового хаба на территории Турции принесет выгоду всем — России, Турции, Азербайджану и Европе, считает председатель совета директоров российской компании «Газпром» Виктор Зубков, передает «Интерфакс-Азербайджан». В кулуарах Евразийского экономического форума в Баку топ-менеджер пояснил, что за пределами Турции, на европейском рынке, поставляемый из России энергоресурс, «по сути, будет обезличен».

Это всем выгодно — и России, и Турции, и Азербайджану, и Европе. Это всем выгодно, хаб этот. Надо просто понять, что это выгодно, надо заниматься серьёзно этим вопросом. Хорошо, что Турция согласилась, — сказал Зубков.

Он также напомнил об отношениях между Москвой и Баку, подчеркнув, что Азербайджан «всегда был нашим союзником».

Всегда обменные операции у нас. Он (Баку. — NEWS.ru) у нас газ покупает, иногда для своих нужд, — добавил глава совета директоров «Газпрома».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что ему удалось договориться с российским коллегой Владимиром Путиным о строительстве газового хаба на территории турецкого государства. В ходе собрания Партии справедливости и развития он отметил, что во время переговоров с главой РФ российская сторона разрешила переправлять газ в Европу через Турцию.