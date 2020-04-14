Золотопромышленники предложили Минфину РФ нарастить закупки в Гохран

Союз золотопромышленников России выступил с инициативой увеличения закупок золота в Гохран для бесперебойной добычи золота за счёт средств, которые появятся в бюджете после покупки доли в Сбербанке.
Такие закупки не предусмотрены бюджетом, но последняя редакция закона о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса позволяет их осуществить,
В Минфине инициативу золотодобытчиков не прокомментировали. По мнению специалистов из Polymetal предложенная мера позволит стабилизировать рынок цветных металлов.
Как писал NEWS.ru ранее, на фоне экономического кризиса, падения цен на нефть и коронавируса Конгресс США одобрил законопроект о выделении $2 трлн для стимуляции экономики. В результате принятых мер долларов в стране стало слишком много, и на американских биржах резко возрос спрос на золото.
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