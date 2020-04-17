Единый реестр доходов россиян поможет выдавать адресную государственную поддержку малоимущим семьям. Если в такой базе данных будет аккумулирована информация о совокупном доходе домохозяйств, то это позволит государству оперативно определять перечень получателей господдержки, а для граждан может существенно упроститься процесс получения помощи от государства. Об этом NEWS.ru заявил руководитель направления «Налоговая политика» Центра стратегических разработок (учреждён Минэком РФ) Левон Айрапетян.

Особую актуальность новая база данных, отметил он, приобретает в условиях самоизоляции в связи с пандемией COVID-19, так как люди сейчас не могут получать справки от работодателей и иных инстанций, зачастую требуемые для получения средств от государства.

К слову, Госдума уже практически приняла (ждёт третье чтение) новый законопроект о создании в России единого федерального информационного регистра сведений о населении. Он будет содержать конкретные сведения о гражданине: Ф.И.О., дату и место рождения, пол (настоящий и предыдущий), СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение.

Артем Геодакян/ТАСС

Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у неё данных, а также данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Налоговая служба будет обязана обеспечить защиту всех имеющихся сведений.

По замыслу, следует из пресс-релиза Госдумы, такая система будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер социальной поддержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, позволит повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней.

Закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ» предполагается ввести в действие с 1 января 2022 года. Некоторые нормы могут вступить в силу с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. Также предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года.

Самое главное, объяснял в парламенте замруководителя ФНС Виталий Колесников, сведение всех официальных данных о человеке в единый регистр позволит определять доходы каждого домохозяйства.

Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый «золотой идеальный профиль», в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков [информации], — подчёркивал Колесников.

Замглавы ФНС заметил, что «жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счётного понятия семьи, домохозяйства».

Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае, — проинформировал представитель ФНС.

Как стало известно, Центр обработки данных (ЦОД), в котором будут обрабатываться сведения регистра населения будет располагаться в Городце Нижегородской области.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В ФНС по запросу NEWS.ru не смогли оперативно прокомментировать особенности общероссийского нововведения по мониторингу за гражданскими доходами.

Теневой фискал

Сейчас статистика считает наши с вами доходы по косвенным данным — по нашим расходам, отмечает доцент кафедры «Экономическая теория» ФЭИ Северо-Восточного федерального университета Елена Данилова. Поэтому фискальный охват доходов физических лиц несопоставимо меньше по сравнению с вниманием, уделяемым налоговыми органами юридическим лицам, добавляет управляющий директор группы органов власти агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР) Андрей Пискунов.

Согласно оценке НКР, теневая занятость в РФ может достигать 18% рабочей силы, а недополученные доходы бюджетов составляют порядка 3 трлн рублей.

Другое дело, что агрегирование всех официальных источников информации вряд ли позволит вывести из тени эти доходы населения — ведь речь идёт именно об официальных сведениях, доселе разрозненных по различным ведомствам. Теоретически это позволит оптимизировать получение различных льгот и пособий, которые на текущий момент могут «задваиваться» или вообще не предназначаться для некоторых категорий граждан. Теневые доходы от аренды имущества, незарегистрированной деятельности, «гаражной экономики» так и останутся неохваченными этой инициативой. Андрей Пискунов управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР

Исключением, говорит специалист, станет ситуация, когда налоговые органы также получат доступ к информации о банковских счетах граждан и оборотов по ним.

С точки зрения фискального контроля, гораздо больший эффект имело бы повышенное внимание к расходной части бюджетов домохозяйств, что позволило бы соотнести официальную зарплату госслужащего со стоимостью автопарка его семьи и недвижимого имущества, — сказал директор группы органов власти агентства НКР.

К месту вспомнить, что попытки введения контроля за расходами граждан уже предпринимались правительством. В частности, повышенное внимание к онлайн-платежам и денежным переводам малому бизнесу привело к частичному возврату к наличным расчётам либо росту расчётных счетов и дроблению операций.

Скрывать доходы всё сложнее

О том, что государство разрабатывает глобальную систему контроля доходов и расходов граждан, было известно, конечно, и раньше. Теперь же мы видим по сути законодательное признание ранее разработанных технологий по администрированию налоговых платежей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В данный момент, концептуально государство стремится создать единую эффективную глобальную надзорно-аналитическую систему. Такая система анализирует данные из разных источников, начиная от предприятий и учреждений, где есть свои информационные ресурсы (например, ГИБДД или ЗАГС), до самозанятых и обеспеченных безработных. Поэтому скрывать доходы и расходы становится всё сложнее, полагает доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алисен Алисенов.

Внедрение цифровых технологий в фискальную сферу позволяет ей практически незаметно интегрироваться в бизнес-процессы и жизнь граждан. IT-платформы, онлайн-кассы, обмен данными между ФНС, ФТС, ЦБ и Росфинмониторингом, включение в систему «маркировки» большего числа товаров, внедрение искусственного интеллекта и интернета вещей — все это делает контроль более зорким, придирчивым и всеобъемлющим. Алисен Алисенов доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС

Как отметил Алисен Алисенов, усилить налоговый контроль власти хотят, прежде всего, за счёт мониторинга расходов.

В настоящее время, порядка 19 млн россиян работают «в серую», из-за чего бюджет ежегодно теряет порядка 2,5 трлн рублей в виде неуплаченных налогов, что составляет около 2,3% ВВП. Объём теневой экономики в России по-прежнему остаётся высоким. По оценке МВФ, в тени находится треть российской экономики. По данным Росфинмониторинга, на теневой сектор приходится до 20% ВВП страны.

Новая система контроля за деньгами россиян позволит максимально объективно оценить реальное имущественное и финансовое состояние граждан с учётом всех доходов, полученных за определённый период, и расходов, осуществленных за тот же период.

Если окажется, что гражданин понёс расходов больше, чем получил доходов, то к нему возникнут вопросы. Также ему может быть отказано в получении финансовой помощи, если уровень расходов выше совокупного дохода, — подчеркнул Алисенов.

Проторенная тропа

Однако Россия не первая идёт по этому пути. В зарубежных странах данный метод применяется повсеместно при налогообложении доходов физических лиц. Данный подход, например, используется в США, но там есть выбор: уплата налога физическими лицами самостоятельно со своего полученного дохода, или совокупно — со всех членов семьи.

Хотя, оговаривается доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев, в этом случае учитываются не только полученные доходы всеми членами семьи, а также совокупные их расходы на личные нужны (социальные: лечение, обучение, страховка, ипотека и т.д.).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для чего это делается? В целях налогообложения совокупные полученные доходы семьи, уменьшаются на фактические произведенные расходы семьи. Кроме того, в этом случае многодетные семьи претендуют на налоговые вычеты, вплоть до освобождения от уплаты налога.

С другой стороны, в нашей стране НДФЛ взимается без оглядки на осуществлённые физическими лицами обязательные виды расходов, включая, уплаченные проценты по ипотеке или уплата иных имущественных налогов (земельный налог, налог на имущество, а также сборы, взимаемые ежемесячно со стоимости квартплаты, в частности, на кап ремонт и т.д.).

Введение единого реестра доходов семьи в нашей стране позволит получить реальную картину фактического состояния семейного дохода, поскольку сейчас данные о доходах каждого работающего физического лица сформированы в личном кабинете физического лица, соответственно известны налоговой службе в отдельности, на основании предоставляемых сведений от работодателей. Равиль Ахмадеев доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова

На что это повлияет? Главным образом, на формирование «совокупного налогового портрета семьи», то есть полностью возможно осуществить налоговый контроль не только в отношении полученных доходов всеми членами семьи, но и оценить объём произведенных расходов.

Это станет понятным после появления у вас какого-либо имущества: совокупное количество недвижимого имущества, транспортных средств и т.д., а также данных банков, которые с января 2021 года в обязательном порядке должны сообщать в налоговую службу о наличии всех имеющихся денежных средствах налогоплательщиков.

Следовательно, если у вашей семьи за календарный год дополнительно появляется зарегистрированное имущество или же сумма денежных средств на счетах в банках превышает величину общего годового заработка, то автоматически отпадает проблема осуществления какие-либо выплат по социальным расходам из бюджета. И, в этом случае, нет необходимости «налоговой» искать дополнительные «левые заработки» граждан, внедряя дополнительные способы налогового администрирования.

В целом у новой системы особых недостатков пока вроде бы, по мнению экономистов, нет. Кроме одного: