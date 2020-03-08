https://static.news.ru/photo/bcb54fc0-621b-11ea-b4ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miami Herald/Global Look Press

Стоимость золота 9 марта продолжает расти, несмотря на обрушение глобальных нефтяного и фондового рынков. Повышение цены на драгоценный металл связано с увеличением спроса на надёжные активы.

По состоянию на 17:50 по московскому времени стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $3,25 — до $1675,45 за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов золото превысило отметку в $1700, достигнув максимума с марта 2012 года, передаёт РИА Новости.

Спрос на драгоценный металл, считающийся надёжным активом с низким инвестиционным риском, растёт на фоне паники, которая воцарилась на нефтяном рынке.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Снижение стало вторым по масштабу в истории, уступив лишь обвалу цен в 1991 году, вызванному военным конфликтом в Ираке.

Обвал цен происходит на фоне информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа.

Акции российских предприятий 9 марта 2020 года рухнули на Лондонской бирже на 9–26% из-за резкого падения цены на нефть и снижения стоимости ценных бумаг зарубежных эмитентов.