«Золотая» ягода: почему помидоры такие дорогие, цены по регионам Росстат рассказал о резком росте цен на помидоры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Петростат сообщил, что в октябре в Санкт-Петербурге томаты подорожали сразу на 22,1%. Почему помидоры такие дорогие, на сколько выросли цены в Москве и Санкт-Петербурге, какие цены в остальных регионах?

Почему помидоры такие дорогие

По данным петербургского отделения Росстата, в октябре цены на томаты в Санкт-Петербурге выросли более чем на 22% — быстрее, чем у любой другой категории массовых товаров.

«Фонтанка» отмечает, что цены на помидоры в России испытывают резко выраженные сезонные колебания. В Петербурге они могут различаться вдвое — 263,4 рубля за килограмм свежих помидоров в марте года против 118,4 рубля в августе. В 2022 году сезонность цен на помидоры резко усилилась: в 1,4 раза снизился импорт томатов из Китая, более чем в 2 раза сократились поставки из Турции, в 3 раза — из Грузии, сократились поставки из Сербии, Северной Македонии и Азербайджана.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На сколько выросли цены на еду в России

Петростат выделил несколько категорий товаров, индексы цен на которые выросли в октябре 2023 года. Из продовольственных товаров быстрее всего выросли в цене яйца (4%), свинина (5,2%), куриное мясо (7,4%) и окорочка (4,7%), а также растворимый кофе (3,3%), а кроме того, чеснок (9,6%) и бананы (3,5%).

Большинство категорий пищевых товаров сохранили индексы цен, близкие к сентябрю. Такие позиции, как молоко, сметана, творог практически не изменились в цене, ряд других подешевел — как картофель (на 9%).

Какие цены в регионах

По данным Росстата, в целом по России цены на помидоры растут еще быстрее, чем в Санкт-Петербурге. В октябре 2023 года индекс цен по РФ вырос на 31,1%, в полтора раза быстрее.

«Помидоры в 12 субъектах Российской Федерации подорожали на 2,8–20,0%, в 42 субъектах — на 20,1–40,0%, в 30 субъектах — на 40,1–71,2%», — указывает Росстат.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост цен на помидоры отметили СМИ в Калужской (4,52%), Саратовской (9,75%), Волгоградской (15,4%) областях. В Ленобласти индекс цен на помидоры вырос на 28,8%, вместе с ними дорожали, как и по всей стране, куриные яйца и чеснок. Подорожание коснулось и сельскохозяйственных регионов, таких как Ставропольский край (12%).

В Центробанке объяснили рост цен на помидоры в Ростовской области неурожаем. Среди причин роста цен на продовольствие называют падение курса рубля, рост логистических расходов, а также неурожаи в странах-поставщиках. Эксперты, опрошенные «Российской газетой», также назвали причинами роста цен на помидоры и другие овощи сезонность и сокращение импорта.

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