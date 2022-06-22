Золота хватит: криптоэксперт оценил будущее российской цифровой валюты Криптоэксперт Каминский оценил будущее российской цифровой валюты

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Российских золотых запасов хватит для создания обеспеченного золотом стейблкоина, сообщил криптоэксперт Евгений Каминский Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он предположил, что курс такой валюты будет равен одному рублю, а блокчейн позволит сделать систему независимой и защищённой от санкций.

Скорее всего, это будет не уже существующий блокчейн, а ответвление от текущих инструментов либо абсолютно новый инструмент. На рынке уже были монеты, которые условно привязывались к золоту. Ничего из этого не получилось. Но, в принципе, у России достаточные золотовалютные резервы, чтобы обеспечивать золотом даже цифровые валюты, — сказал Каминский.

Он добавил, что разместить «криптозолотой рубль» на мировых площадках не удастся, поэтому его могут реализовать на Московской Бирже или Петербургской.

Министерство экономического развития ранее предложило установить режим секретности для сведений о размере золотого запаса и валютных резервах государства. Как говорится в сопроводительных материалах к законопроекту, эти изменения разработаны «в целях снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций».