https://static.news.ru/photo/12ac3a32-d5f5-11e9-8627-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Выход Великобритании из Евросоюза без договора является самым серьёзным риском для глобальной экономики в краткосрочной перспективе, сопоставимым с кризисом 2008 года, заявил председатель совета директоров Societe Generale Лоренцо Бини-Смаги.

По его словам, очень трудно спрогнозировать, каким будет канал влияния на мировую экономику.

Психологическое влияние на основы, на настроения может быть очень сильным, влияние на финансовые рынки также может быть очень разрушительным, как мы видели, к примеру, с Lehman Brothers в 2008 году. Мы должны очень внимательно следить за этим процессом, — подчеркнул он.

Бини-Смаги уточнил, что психологический и экономический эффекты от «жёсткого» Brexit нелегко предсказать, однако если в Великобритании случится что-то подобное кризису Lehman Brothers со сложностями в перемещениях и поиске продуктов в магазинах, то в нынешних условиях глобальных медиа это может повлиять «на глобальную экономику, на реальную экономику и также на финансовый сектор», передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что жители Британии всё активнее готовятся к выходу страны из Евросоюза — они запасаются предметами первой необходимости. Согласно результатам опроса компании Kantar, еду и лекарства «на чёрный день» закупили 9% британцев. Этот показатель с августа вырос на 3 п.п. Наиболее активно запасы делают граждане в возрасте от 25 до 34 лет. При этом мужчин среди них больше, чем женщин.