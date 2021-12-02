В Германии заявили, что «Северный поток — 2» «подкладывает мины» под Европу

Газопровод «Северный поток — 2» никогда не был неполитическим проектом, поскольку «устрашающая военная декорация» России финансируется из её нефтяных и газовых доходов, написал в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung обозреватель Николас Буссе. Он подчеркнул, что лояльное отношение Германии к трубопроводу является её «стратегической ошибкой». По его словам, Берлин, поддерживая СП-2, «подкладывает мины» под Европу.

Американских сенаторов и других партнёров Германии не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счёт сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы, — считает Буссе.

Читатели газеты, в свою очередь, заявили, что источником «дополнительных доходов» России является не «Северный поток — 2», а спрос на нефть и газ в западноевропейских странах, особенно в Германии. Кроме того, по их мнению, на военные затраты РФ идут в том числе доходы от экспорта нефти, однако накладывать санкции на американские фирмы, занимающиеся экспортом российской нефти, никто не собирается.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» из-за «европейской демократии» запустится только после конца отопительного сезона 2021–2022 годов. При этом газ в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы постепенно заканчивается, поэтому в конце отопительного сезона Запад будет смелее закупать топливо, особенно в случае плохой погоды. По его словам, спрос на «голубое топливо» может сохраняться до самого конца 2022 года.