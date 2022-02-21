ЖКУ в России существенно подорожают из-за новых правил

Жилищно-коммунальные услуги ждёт серьёзное подорожание из-за новых правил. Плата за содержание общего имущества дома будет пересчитываться за фактически использованные объёмы электричества, горячей и холодной воды, канализацию, пишут «Известия».

Изменения предполагает постановление правительства от 3 февраля, которое начнёт действовать с 1 сентября. Сейчас размер платы за ЖКУ ограничен нормативом. И взимать плату выше этого норматива можно, только если общим собранием собственников будет принят перечень услуг больше минимального.

Как отметил зампредседателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев, часть собственников и наниматели не оплачивали весь объём коммунальных ресурсов. В итоге управляющие компании сами доплачивают ресурсоснабжающим организациям или остаются в должниках.

Однако, как считает руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Валерий Мамчур, из-за новых правил расходы на ЖКУ на содержание общего имущества в домах могут вырасти на 20–50%. Об этом говорится в обращении организации, направленном в Минстрой. В письме сказано, что вскоре может сложиться такая ситуация, что в домах существенно увеличится плата собственников за коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества.

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили ввести мораторий на повышение платы за ЖКХ с июля 2022 года. По их мнению, таким образом государство облегчит гражданам «кризис, вызванный пандемией коронавируса».