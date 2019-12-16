https://static.news.ru/photo/8505de3c-2071-11ea-919d-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Российские цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП) в течение 2020 года могут упасть на 15–80%. Это связано с введением в стране нового порядка регистрации цен на такие препараты, который утвердило правительство РФ.

Участники фармацевтического рынка отмечают, что нововведение ставит цены на лекарства в зависимость от ситуации в других странах и повышает нагрузку российских компаний. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Эксперты издания отмечают, что внутри страны производство некоторых препаратов может оказаться нерентабельным. Объёмы их выпуска станут снижаться и в России, и за рубежом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен в 2019–2020 гг. на ЖНВЛП. Согласно документу, теперь будет два варианта перерегистрации: добровольная и обязательная, когда государство берёт на себя инициативу перерегистрации цен. Второй вариант относится к случаям, когда производитель завышает стоимость препарата в России по отношению к зарубежной цене.