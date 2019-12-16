Российские цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП) в течение 2020 года могут упасть на 15–80%. Это связано с введением в стране нового порядка регистрации цен на такие препараты, который утвердило правительство РФ.
Участники фармацевтического рынка отмечают, что нововведение ставит цены на лекарства в зависимость от ситуации в других странах и повышает нагрузку российских компаний. Об этом
Эксперты издания отмечают, что внутри страны производство некоторых препаратов может оказаться нерентабельным. Объёмы их выпуска станут снижаться и в России, и за рубежом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен в 2019–2020 гг. на ЖНВЛП. Согласно документу, теперь будет два варианта перерегистрации: добровольная и обязательная, когда государство берёт на себя инициативу перерегистрации цен. Второй вариант относится к случаям, когда производитель завышает стоимость препарата в России по отношению к зарубежной цене.
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