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Экономика

«Жизнь ухудшится»: экономист описал последствия падения ВВП

Экономист Быстров: падение ВВП на 10% снизит уровень жизни населения
14:39, 12 апреля 2022
«Жизнь ухудшится»: экономист описал последствия падения ВВП Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Падение ВВП России снизит уровень жизни населения, так как его доходы тоже упадут, предупредил экономист Андрей Быстров изданию Pravda.Ru. Снижение ВВП в 2022 году более чем на 10% до этого спрогнозировал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Надо готовиться, я думаю, к снижению жизненного уровня населения. Жизнь ухудшится. Если на 10% ВВП падает, доходы населения уменьшаются пропорционально этому, — сказал Быстров.

Он добавил, что это очень много, обычно ВВП страны повышался на 3–4% в год, а иногда и на 7%.

Экономист Владимир Сальников сообщил, что цены в условиях высокой инфляции уже выросли, а доходы их не догонят, хоть номинально зарплаты и увеличат.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что прогноз о падении ВВП России более чем на 10% является минимальной оценкой, потому что на самом деле разброс от 10% до 30%. Экономист считает, что снижение ВВП ударит по сфере услуг, работающим с зарубежными партнёрами компаниям и фирмам, использующим иностранные комплектующие, а также ретейлерам. Простые граждане в первую очередь столкнутся с ростом цен. По его мнению, страна входит в очень тяжёлый кризис, из которого будет, возможно, выходить на протяжении десятилетия.

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