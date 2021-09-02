«Жизнь меняется»: глава ВТБ оценил ситуацию со скидками в Wildberries

Единичным случаем для рынка РФ назвал глава ВТБ Андрей Костин предоставление онлайн-ритейлером Wildberries скидки за оплату покупок картой «Мир» через систему быстрых платежей или SberPay. По мнению банкира, ритейлеру и иностранным платёжным системам Visa и Mastercard удастся договориться. Слова Костина приводит РИА Новости.

Жизнь меняется, платёжные системы должны внедрить изменения в методах, условиях платёжных систем. Я думаю, что они рано или поздно договорятся, — сказал Костин в кулуарах ВЭФ-2021.

Отвечая на вопрос журналиста о том, существуют ли риски, что примеру Wildberries последуют другие торговые площадки, Костин ответил, что пока такой информацией он не владеет. При этом банкир считает, что для подобных действий ритейлер имеет свои аргументы.

Я думаю, что пока это единичный случай. Но у них есть свои аргументы. Я думаю, что у Wildberries не было задачи продвигать российское и обязательно гробить, просто ставки очень высокие реально у этих систем западных, они на Западе же столько не берут, сколько здесь, — сказал Андрей Костин.

17 августа Wildberries объявила о снижении цен на товары при оплате с помощью карты российской платёжной системы «Мир» и системы быстрых платежей SberPay. В компании объяснили это тем, что разница в стоимости достигается за счёт сниженных комиссионных при обработке операций отечественными системами. При этом комиссии международных платёжных систем достигают 2%.

Visa и Mastercard подвергли такое решение ретейлера критике.

При этом Wildberries обвинил международные платёжные системы в давлении на российские банки, отметив, что речь идёт о скидках для покупателей. Тем не менее, Visa попросила банки-эквайеры до конца месяца расследовать наличие комиссии за оплату покупок картами данной системы у Wildberries и пригрозила штрафами до $25 тысяч при проведении таких операций. Такое же требование в адрес банков направила и Mastercard.